La Confederación Hidrográfica del Duero se olvidó de la provincia de Ourense en su exposición itinerante

La exposición itinerante “Vivir en una zona inundable”, promovida por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), ha concluído tras recorrer 11 municipios de la cuenca, todos en Castilla y León. Así, esta muestra de divulgación de medidas de prevención en áreas con riesgo potencial de inundación ha pasado de largo de la provincia -como ya se había anunciado-, obviando los 10 concellos -A Gudiña, A Mezquita, Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, O Riós, Oímbra, Verín y Vilardevós- de la cuenca del Támega que pertenecen a la demarcación hidrográfica del Duero.

Según los datos difundidos por la CHD, la exposición recorrió municipios de León, Palencia, Burgos, Soria, Valladolid, Zamora, Salamanca y Ávila, donde obtuvo una elevada participación y una valoración positiva por parte de los visitantes Por contra, los vecinos del suroriente ourensano, algunos de los cuales residen en zonas inundables, no han podido disponer de la muestra.