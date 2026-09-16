El coste de llenar el depósito del coche marca su récord histórico en la provincia de Ourense

Llenar el depósito en Ourense cuesta hoy más que en cualquier otro momento de la historia reciente. El precio de los carburantes está castigando con dureza el bolsillo de los conductores, situando el gasto real al repostar en un máximo histórico en las gasolineras ourensanas. Con el diésel promediando ya los 1,934 euros por litro y la gasolina alcanzando los 1,955 euros, la escalada en los surtidores acumula un incremento superior al 34% en el gasóleo y del 33% en la gasolina en lo que va de año.

El desembolso real por litro es hoy mayor que en el peor momento de la crisis energética que se vivió en 2022. Aunque en junio de aquel año los surtidores marcaban importes más altos -con picos diarios de 2,133 euros en el diésel y 2,200 euros en la gasolina 95–, la gran diferencia es que hoy no existen ayudas públicas. En aquel momento, la bonificación general de 20 céntimos aplicada por el Gobierno redujo el desembolso real en caja a 1,933 euros por litro en el gasóleo y a 2,000 euros en la gasolina. Sin ayudas vigentes para compensar el sobrecoste, los 1,934 euros que cuesta hoy el diésel en Ourense fijan un récord histórico, mientras la gasolina 95 sobrepasa la media real abonada en aquel verano (1,936 euros).

El impacto de este encarecimiento es especialmente patente al analizar el mapa provincial de precios. Hasta 13 estaciones de servicio ourensanas rebasan la barrera de los dos (euros por litro) -encabezadas por surtidores ubicados en Beade (2,059 euros por litro), A Rúa (2,035 euros por litro) o A Mezquita (2,029 euros por litro)-, mientras otras cinco rozan el umbral con 1,999 (euros por litro).

IPC al alza

Este encarecimiento sostenido del transporte privado, con un alza del 15,2% interanual en la estadística oficial del Índice de Precios de Consumo (IPC), se ha convertido en el principal motor de la inflación en la provincia. Como consecuencia, Ourense cerró agosto con una tasa de inflación del 4,8% tras repuntar ocho décimas en solo un mes. El impacto energético sitúa a la provincia en el noveno puesto del ranking de los territorios más inflacionistas de España, empatada con la media de Galicia (4,8%) y superando en medio punto el promedio de España (4,3%).