Gráfico | La inflación se dispara al 4,3% en agosto por el encarecimiento de los carburantes

La inflación se disparó en agosto hasta el 4,3% interanual, siete décimas más que en julio, impulsada principalmente por el fuerte encarecimiento de los carburantes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este martes el dato adelantado a finales de agosto, que sitúa el Índice de Precios de Consumo (IPC) en su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando todavía se dejaban notar los efectos de la guerra de Ucrania.

El principal factor detrás de este repunte es el encarecimiento de los combustibles, condicionado por la situación energética internacional y el impacto del conflicto en Oriente Próximo. A esta evolución se suma el llamado efecto base, ya que los carburantes habían bajado de precio en agosto del año pasado.

Los alimentos contienen la subida

Frente al fuerte avance del IPC general, la evolución de los alimentos y bebidas no alcohólicas ofrece una de las notas positivas. Su tasa interanual se mantuvo en el 2,3%, sin cambios respecto al mes anterior.

También se moderó la inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados. Esta tasa bajó una décima, hasta el 2,9%, lo que apunta a que, por el momento, el encarecimiento de la energía no se ha trasladado con la misma intensidad al resto de productos y servicios.

En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,7% en agosto respecto a julio, cuatro décimas más que el incremento registrado el mes anterior. El IPC suma así siete meses consecutivos de avances mensuales.

El IPC armonizado (IPCA), utilizado para comparar la evolución de los precios entre los países de la Unión Europea, elevó seis décimas su tasa interanual, hasta el 4,5%.

El petróleo vuelve a tensionar los precios

El repunte de la inflación llega en un momento de elevada tensión en los mercados energéticos. El Brent, referencia para Europa, se situaba este lunes en torno a los 107 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) superaba los 102 dólares.

El encarecimiento del crudo se produce en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el suministro mundial y las dificultades en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte internacional de petróleo.

En España, el Gobierno mantiene medidas para tratar de contener el impacto de los carburantes. Desde el 1 de septiembre, la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicada al gasóleo aumentó hasta los 20 céntimos por litro, mientras que la reducción para la gasolina se mantiene en cinco céntimos.