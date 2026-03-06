Las cuatro D.O. ourensanas generan 117 millones y hasta el 7% del empleo comarcal

El sector vitivinícola en la provincia, la única del territorio estatal que alberga cuatro Denominaciones de Origen (D.O.), supone un importante motor económico y laboral para las comarcas productoras. Esta es una de las conclusiones que confirma el reciente informe sectorial de 2025 titulado “Viño, territorio e valor: o impacto económico das DOP vitivinícolas de Galicia”, elaborado por Alfonso Ribas, Edelmiro López y José Manuel Andrade para la Fundación Juana de Vega.

Este estudio radiografía la cadena vitivinícola en Galicia, que genera una producción anual de 512 millones y un Valor Añadido Bruto de 313 millones. Si bien la denominación Rías Baixas lidera en el valor económico total gallego, son las cuatro D.O. ourensanas -Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras- las que ejercen una mayor influencia directa sobre el empleo y el Producto Interior Bruto (PIB) de sus respectivas comarcas.

En la última campaña analizada, la de 2023, las cinco D.O. gallegas comercializaron vinos por valor de 337 millones, de los que 117 corresponden a las de la provincia. Valdeorras se erige como la segunda denominación en valor económico, con 38,8 millones, seguida de cerca por Ribeiro, con 29,2 millones, Ribeira Sacra con 25 millones, y Monterrei con 23,9 millones de euros. Conjuntamente, las cuatro áreas productivas ourensanas representan el 35% del valor total del vino con sello de calidad en Galicia, frente al 65% de Rías Baixas.

Clave a nivel laboral

Donde las denominaciones ourensanas demuestran su verdadero carácter estratégico es en su capacidad para generar puestos de trabajo directos. Según los datos del estudio referidos al año 2024, la viticultura y las bodegas generaron el 6,9% del empleo total en la comarca de O Ribeiro. En la Ribeira Sacra supone el 4,8%, en Valdeorras el 4,4% y en Monterrei el 4,1%. Estas cifras superan con creces a las de Rías Baixas -2,3%- y multiplican por ocho la media gallega -0,39%-, confirmando que bodegas y viticultores de las D.O. son un motor laboral en el rural ourensano.

Por otro lado, el sector del vino también tiene un peso importante en la economía de las comarcas en las que se asientan las D.O., sobre todo en las de Ourense. Así, el valor generado por el sector vitivinícola representa el 3,4% del PIB en la comarca de Monterrei, el 3,1% en Valdeorras, el 2,8% en O Ribeiro y el 1% en la Ribeira Sacra, frente al 1,76% de Rías Baixas.

Los blancos, al alza

El informe de la Fundación Juana de Vega también analiza la evolución del valor económico de las producciones en el periodo analizado -2007-2023-. Los autores afirman que Monterrei y Valdeorras experimentan un crecimiento relativo, impulsado por factores productivos y por el interés que despiertan sus vinos blancos, en especial de la variedad Godello. De hecho, Monterrei es la denominación que ha registrado el mayor crecimiento porcentual, llegando a multiplicar por más de cinco su valor económico desde el año 2007.

En la otra cara de la moneda se sitúan Ribeira Sacra y Ribeiro, dos denominaciones que se enfrentan a desafíos estructurales más complejos, marcados por una orografía más complicada, mayores costes de producción y a la caída del consumo en el mercado internacional de los vinos tintos, que afecta especialmente a la Ribeira Sacra.

Relevo, cuenta pendiente

El estudio concluye enumerando algunos de los desafíos a los que se enfrenta el sector vitivinícola en las comarcas analizadas, resaltando la falta de relevo generacional que sufren muchas pequeñas explotaciones, los efectos del cambio climático y el declive en el consumo de ciertas variedades.

Presidentes de las D.O.: “Que quedaría neste territorio se lle quitan a viticultura?”

Manuel Vázquez Losada, presidente de la D.O. Monterrei, sostiene que “temos que seguir traballando para medrar economicamente e en calidade, xa que o viño é un dos principais motores económicos da comarca. Un porcentaxe moi alto da poboación ten ingresos directos ou indirectos do viño”. Coincide con él Antonio Lombardía, de la D.O. Ribeira Sacra, al afirmar que “hai máis de 1.000 viticultores inscritos e o viño xera moitos cartos. Só temos que pensar que quedaría neste territorio se lle quitan a viticultura”.

Por su parte, el presidente de la D.O. Valdeorras, Marcos Prada, asegura que “nunha comarca con tanta potencia industrial, que o sector vitivinícola supoña máis dun 3,1% do PIB amosa claramente cal é a forza do viño en Valdeorras. Temos que ser ambiciosos e agardamos que a importancia estratéxica do sector siga crecendo como nestes anos”. Desde O Ribeiro, Conchi Iglesias concluye que “viticultores y bodegas de la D.O son los principales operadores de la comarca”.