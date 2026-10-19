Cuatro detenidos por robo tras una persecución desde Outariz hasta la avenida de Santiago

Un operativo conjunto de la Policía Local de Ourense y la Policía Nacional se saldó durante la madrugada del pasado fin de semana con la detención de cuatro personas implicadas en un robo con fuerza en unas instalaciones industriales del entorno de Outariz. La intervención policial frustró el asalto en plena ejecución tras un aviso ciudadano que alertó de la presencia de varios sospechosos encapuchados que acababan de saltar el cierre perimetral de la propiedad.

Las primeras dotaciones del 092 llegaron al punto cuando los intrusos todavía se encontraban en el interior. Tras confirmar la presencia de personas ajenas a la empresa, los agentes solicitaron refuerzos y procedieron a rodear el recinto, logrando interceptar y reducir a uno de los asaltantes dentro de las dependencias. De forma casi simultánea, otra patrulla localizó a un segundo implicado apostado en una furgoneta estacionada en las inmediaciones, presuntamente realizando labores de vigilancia.

Al detectar la llegada policial, otros dos sospechosos emprendieron la huida a pie adentrándose en una zona boscosa de difícil acceso. Ambas fuerzas de seguridad blindaron el perímetro y desplegaron un dispositivo de búsqueda que dio sus frutos horas después. Ya en el casco urbano, una patrulla reconoció en la avenida de Santiago a dos hombres cuyas prendas de vestir y rasgos físicos coincidían plenamente con la descripción de los fugados. Tras verificar su relación con los hechos e intervenirles diversos indicios incriminatorios, procedieron a su arresto inmediato.

La posterior inspección ocular realizada en la nave constató que los ladrones habían forzado una máquina expendedora y revuelto diversas oficinas del complejo, así como un vehículo estacionado en el interior. Durante el dispositivo se intervinieron diversas herramientas empleadas para el forzamiento y los efectos sustraídos, además de intervenir la furgoneta utilizada por la banda, trasladada al depósito municipal. Los cuatro arrestados quedaron bajo custodia de la Policía Nacional para la instrucción de las diligencias y su puesta a disposición judicial.