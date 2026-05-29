Cuatro farmacias rurales educarán a población vulnerable de Ourense

Cuatro farmacias de la provincia de Ourense participan en una iniciativa impulsada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en colaboración con el laboratorio Cinfa, para educar en salud a personas mayores vulnerables. El programa, respaldado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, se desarrolla en 150 farmacias de municipios de menos de 30.000 habitantes de toda España.

El objetivo es ofrecer una atención sociosanitaria integral mediante sesiones formativas dirigidas a pacientes y cuidadores, en las que se abordarán temas como el autocuidado, la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, la alfabetización sanitaria y el acceso a recursos digitales.

En la provincia participan la Farmacia-Ortopedia Manzaneda, dirigida por Samuel Chantada Lorenzo; la Farmacia Loñoá, cuya titular es Regina Pardo Lopo; la Farmacia Reboredo, en San Cibrao das Viñas, dirigida por María del Carmen Segura Fernández; y la Farmacia de Xunqueira de Ambía, encabezada por Natalia Vázquez Salgado.

Todas ellas impartirán dos sesiones formativas durante el mes de junio. Menchu Baladrón, responsable de las sesiones en Reboredo, calificó la iniciativa como “muy positiva para acercar el papel del farmacéutico a la población mayor”, mientras que Regina Pardo destacó que se trata de “una actividad divulgativa de gran importancia” para este colectivo.