Ourense concentra el 60% de zonas farmacéuticas especiales de Galicia

Las farmacias situadas en el entorno rural se enfrentan como otros negocios y servicios a la baja densidad de población y su progresivo envejecimiento. En muchos puntos del territorio ourensano, estos establecimientos operan en zonas con menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado. El reto de mantener una botica abierta no es solo una cuestión comercial, sino un factor para favorecer el arraigo poblacional y asegurar que cualquier vecino ciudadano reciba su prestación farmacéutica con normalidad sin importar dónde resida.

Ante este escenario, la Xunta ha diseñado un mapa que identifica 29 zonas farmacéuticas especiales, de las cuales 18 se encuentran en la provincia. Esta declaración pone el foco en 17 concellos distribuidos por comarcas de baja densidad, como Conso Frieiras con tres localidades, A Limia con dos, Monterrei con otras dos, Valdeorras con cuatro áreas, y las zonas de Caldelas y Trives con tres concellos cada una.

Para apoyar el servicio de estas farmacias, la Xunta ha aprobado una línea de subvenciones dotada con casi 100.000 euros para este año. Las ayudas contemplan un máximo de 18.000 euros anuales para sufragar gastos generales de funcionamiento como alquileres, suministros de luz y agua, seguridad o software necesario para la prestación farmacéutica. Además, los fondos permitirán compensar los costes de contratación de personal facultativo adjunto para cubrir turnos de guardia o periodos de vacaciones, facilitando así la conciliación laboral de los titulares y asegurando que el servicio sanitario permanezca abierto de forma ininterrumpida en el rural provincial.