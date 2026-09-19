El curso judicial comienza en Ourense con tres crímenes por juzgar en el horizonte

El curso judicial ha arrancado oficialmente en Ourense con tres crímenes por juzgar en el horizonte. Los plazos apuntan a que en los próximos meses se va a dilucidar en la Audiencia Provincial, ante los ojos de un jurado popular, la muerte del flautista callejero Jorge G.G., del joven Amín O. y de Josefa F.G.

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El primero de estos tres crímenes sucedió en la ciudad durante la noche del 14 de agosto de 2024. Jorge G.G. se encontraba pidiendo limosna en las inmediaciones de la cafetería Titanic, ubicada en la avenida de Santiago, cuando una violenta discusión terminó con su vida.

El escrito de la fiscal Sonia Rodríguez apunta a que Enrique E.D. le exigió dinero, pero Jorge se negó a dárselo, a lo que reaccionó intentando arrebatarle una moneda de un euro. El flautista respondió empujándolo e intentó huir del lugar, pero no lo consiguió.

La acusación pública señala que en ese momento Enrique lo sujetó y Miguel J.H., que iba con él, lo arrojó al suelo, asestándole una puñalada con un cuchillo de 9 centímetros de hoja. El ataque le causó la muerte dos días después. La fiscal solicita 14 años de prisión para Miguel y 12 años para Enrique.

Todo apunta a que en los próximos meses también se juzgará la muerte de Amín O., quien el 29 de noviembre de 2024 murió de una puñalada cuando se encontraba en la zona de los Vinos de la ciudad celebrando su 21 cumpleaños.

Tanto la Fiscalía como la familia del joven, representada por el abogado David de León Rey, señalan como autor del crimen a Nicusor S., quien ingresó en prisión provisional por esta causa. Sin embargo, la responsabilidad penal que solicitan para él es muy distinta. Mientras la Fiscalía solicita una pena de 14 años de prisión por un delito de homicidio, la acusación particular eleva la petición hasta los 25 años al considerar que lo que ocurrió fue un asesinato.

Crimen O Bolo

Aunque el procedimiento no está tan avanzado como en los otros dos crímenes, la muerte de Josefa F.G. en As Ermidas (O Bolo), presuntamente a manos de su marido, podría llegar a la Audiencia Provincial antes de que acabe este curso judicial.

En el banquillo se sentará Manuel V.R., de 72 años y pareja de la víctima. Los investigadores apuntan a que la acuchilló en un órgano vital. Fue él mismo el que llamó a los servicios de emergencia para informarles de que había tenido una pelea con su esposa. Ante la jueza de Trives, confesó que le había clavado un cuchillo a Josefa F.G.