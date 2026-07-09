El juez ratifica que los dos acusados de matar al flautista callejero sigan en la cárcel

La instrucción por el homicidio del flautista callejero Jorge Gómez, en agosto de 2024, se encamina a su fin. La Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense acogió ayer una vista en la que la fiscal solicitó la apertura de juicio al considerar que ya se han practicado suficientes diligencias.

Una petición a la que no se opuso la defensa de Miguel J.H., uno de los dos acusados, mientras que la defensa del otro investigado, Enrique E.D., recordó que está pendiente de resolverse un recurso que presentó ante la Audiencia para una ampliación médico forense. El juez de la causa, Leonardo Álvarez, dio por concluido el sumario a expensas de que el alto tribunal ourensano se pronuncie sobre la petición formulada.

Estos son los últimos coletazos de la instrucción antes de que el caso llegue a la Audiencia Provincial, donde ambos acusados serán juzgados por un jurado popular. Todo apunta a que al juicio ambos llegarán desde prisión, donde permanecen desde el 19 de agosto, día en el que el juez dictaminó su ingreso al considerar que existía riesgo de sustraerse de la acción de la justicia ante la gravedad del delito que se les imputa: un homicidio.

Ayer se celebró una vista en la que el juez ratificó su decisión de mantener a ambos acusados en prisión, actualmente se encuentran en la de Teixeiro. Este trámite es fundamental para la permanencia de Enrique E.D. y Miguel J.H. en el centro penitenciario, ya que el máximo que la ley permite en delitos con penas superiores a tres años es de dos años, plazo que se cumpliría en poco más de un mes.

Sin embargo, se puede ampliar este periodo otros dos años siempre y cuando lo solicite la acusación y la decisión sea motivada.

Petición de pena

Cuando se sienten en el banquillo, Enrique E.D. se enfrentará a una petición de doce años de prisión y Miguel J.H. de 14. Las fiscal los considera coautores de un delito de homicidio, el cual, según su escrito, se produjo por un euro.