Los desahucios en Ourense, en máximos desde la pandemia: uno cada dos días y medio

La crisis de la vivienda ha detonado un estallido social tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que residía en el barrio madrileño del Retiro desde hacía más de 70 años. Este lanzamiento ha provocado una ola de indignación en toda España, reabriendo el debate sobre las barreras para acceder a un hogar. Ourense no es ajena a esta realidad: la provincia se enfrenta a dificultades habitacionales que no dejan de crecer ante un mercado inmobiliario cada vez más tensionado

Las cifras muestran que el número de desahucios en Ourense está en máximos desde el estallido de la pandemia. En 2025 se produjeron un total de 152 lanzamientos, uno cada dos días y medio, según muestran los datos del Consejo General del Poder Judicial. Esto eleva el número de desalojos hasta 1.714 en una década.

La gran mayoría de estos lanzamientos se deben al impago del alquiler, relegando las ejecuciones hipotecarias a un plano secundario. De hecho, la falta de abono de la renta ha ganado un peso evidente durante la última década como causa principal de desahucio. Si entre 2013 y 2018 los alquileres impagados concentraban entre el 70% y el 75% de los casos, a partir de 2019 esta proporción se disparó, situándose entre el 81% y el 86% del total. En el último año contabilizado, 2025, supusieron 128 de los 152 que se practicaron en total.

Ejecuciones hipotecarias

Aunque estén eclipsadas por el impago del alquiler, el número de ejecuciones hipotecarias relativas a vivienda no paran de crecer. El pasado año se cerró con 40, la tercera cifra más alta desde 2016. No todas ellas derivan en desahucios, ya que en algunos casos hay abandonos voluntarios y en otros la situación deriva en una reestructuración de la deuda. De hecho, el año pasado solo hubo 14 desalojos por falta de pago de préstamos.

Ante la crisis de vivienda, ayer se celebró una concentración delante de la Subdelegación del Gobierno en Ourense para exigir “soluciones urgentes”, que posteriormente se trasladó al Concello de Ourense. “A situación da vivenda convértese cada vez máis nunha espiral que empeza a tragar. A escalada de prezos estase convertendo en inasumible, e cada vez este mercado máis depredador empeza a asomar a cabeza en Ourense”, indica Hadrián Alonso, de la plataforma Vivenda Xa.

Una de las causas a las que apunta es la falta de oferta que hay y señala como una de las soluciones rehabilitar las viviendas que no se encuentran en buen estado. “Vivimos en cidades de 100.000 habitantes, cidades universitarias sen un gran tecido industrial nas que estamos obrigados a pagar alugueiros moi elevados”, asegura Alonso.

Al respecto, comenta que el problema de la vivienda no lo sufren solo los jóvenes, sino incluso familias que cuentan con dos sueldos: “Aquí nesta cidade a plataforma está moi nutrida de xente moza, pero a problemática sucede tamén con xente migrada doutros países que di: ‘Vivín de aluguer toda a miña vida, teño dous traballos estables pero non podo chegar a fin de mes”.