Vídeo | La protesta por la vivienda reclama en Ourense "soluciones urgentes" ante el aumento de los alquileres

Concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Ourense para reclamar soluciones a la crisis de vivienda.

La crisis de la vivienda lleva a ciudadanos y colectivos a concentrarse ante la Subdelegación del Gobierno en Ourense para reclamar “soluciones urgentes” ante el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a un hogar.

La plataforma Vivenda Xa participa en la protesta y denuncia la escalada de los precios y la falta de oferta de vivienda en la ciudad. Su portavoz, Hadrián Alonso, advierte de que el mercado inmobiliario se está convirtiendo en “inasumible” para cada vez más personas.

Durante la concentración, Alonso señala la falta de vivienda disponible como uno de los principales problemas y reclama impulsar la rehabilitación de inmuebles que actualmente no se encuentran en condiciones de ser habitados.

Ciudadanos participan en la protesta convocada para reclamar un acceso más asequible a la vivienda. | Alan Pérez

Los participantes reclaman medidas ante las dificultades para acceder a una vivienda en Ourense. | Alan Pérez

Relacionado El Gobierno aprueba un decreto de vivienda con la prohibición de desahucios hasta 2030 y otro con la prórroga automática de los alquileres

La plataforma también pone el foco en que las dificultades para acceder a una vivienda no afectan únicamente a los jóvenes. Alonso señala que la situación alcanza también a familias con dos sueldos y personas migrantes, que pese a contar con empleos estables tienen dificultades para afrontar el coste del alquiler.

La concentración denuncia el aumento de los alquileres y la falta de oferta de vivienda en Ourense. | Alan Pérez

“Vivín de aluguer toda a miña vida, teño dous traballos estables pero non podo chegar a fin de mes”, ejemplifica el portavoz para reflejar una problemática que, según denuncia el colectivo, afecta cada vez a más hogares.