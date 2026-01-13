Destroza la parte delantera del coche al salirse de la A-52 en Ourense

Esta mañana de martes, el 112 recibió aviso de un accidente de tráfico en la autovía A-52. Un coche se salió de la carretera en una de las incorporaciones a la entrada sur a Ourense, en el punto kilométrico 224, pocos metros después del puente que sobrepasa Barbadás.

Aunque no fue necesario prestar asistencia sanitaria a los ocupantes, que resultaron ilesos, el incidente provocó importantes daños materiales en el vehículo, así como un vertido de aceite sobre la calzada.

Los equipos de emergencia acudieron con celeridad para proteger la zona y realizar labores de limpieza viaria para garantizar la seguridad del tráfico.

Entre los recursos movilizados se encontraron la bomba urbana ligera de los bomberos de Emerxencias Barbadás, la Guardia Civil de Tráfico y el personal de conservación de carreteras.