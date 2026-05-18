¿Sabe usted que el Día de los Museos pasa por Ourense sin pena ni gloria?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Ourense no celebra el Día de los Museos

¿Sabe usted que el Día de los Museos pasa por Ourense sin pena ni gloria?
¿Sabe usted que el Día de los Museos pasa por Ourense sin pena ni gloria?

¿Sabe usted que hoy, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos, pero para Ourense será un día más? ¿Que seguimos a la espera de que acaben las interminables obras del arqueológico? ¿Que parece esto la Sagrada Familia, pero esa sí que se puede visitar? ¿Que al Museo Municipal, por supuesto, ya ni se le espera? ¿Que la degradación cultural de la city es de traca?

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