¿Sabe usted que entre los aplausos a la UD Ourense se colaron pitos a Jácome?

CONTRA EL ESTATUTO MARCO
La nueva jornada de huelga sanitaria alcanza casi el 21% de seguimiento en el CHUO
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que no todo fueron aplausos en el partido de la UD Ourense? ¿Que el alcaldiño intentó lucir palmito y acabó saliendo escaldado? ¿Que la pitada que se llevó Zalo camino al palco no la borra ni con mil vídeos de TikTok? ¿Que descubrió por las malas que a la grada de O Couto no le puede apagar el micrófono como hace con la oposición en los plenos? ¿Que el “tierra, trágame” del alcaldiño se escuchó hasta en la Plaza Mayor?
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