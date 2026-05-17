SORTEO
La UD Ourense se medirá con la UB Conquense por el ascenso a Primera Federación

¿Sabe usted que entre los aplausos a la UD Ourense se colaron pitos a Jácome?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el recibimiento al alcalde en el Estadio do Couto

La Región
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Publicado: 17 may 2026 - 13:16 Actualizado: 17 may 2026 - 13:17
Jácome, en el palco de O Couto
Jácome, en el palco de O Couto | Miguel Ángel

¿Sabe usted que no todo fueron aplausos en el partido de la UD Ourense? ¿Que el alcaldiño intentó lucir palmito y acabó saliendo escaldado? ¿Que la pitada que se llevó Zalo camino al palco no la borra ni con mil vídeos de TikTok? ¿Que descubrió por las malas que a la grada de O Couto no le puede apagar el micrófono como hace con la oposición en los plenos? ¿Que el “tierra, trágame” del alcaldiño se escuchó hasta en la Plaza Mayor?

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