La Diputación de Ourense moderniza los campos de Esgos, A Peroxa y Pereiro

La Diputación de Ourense invertirá más de 1,06 millones de euros en la mejora y construcción de campos de fútbol en Esgos, A Peroxa y Pereiro de Aguiar. El presidente provincial y alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, cerró ayer los convenios de colaboración entre los tres concellos. Mediante estos acuerdos, la entidad provincial asumirá casi el 90 % del gasto total al aportar 957.247 euros, mientras que los municipios financiarán la cuantía restante con fondos procedentes de sus propias arcas.

Esta inyección económica servirá para ejecutar tres intervenciones muy necesarias para el deporte local. Por un lado, se levantará desde cero el nuevo terreno de juego de Rocas, en Esgos. Por otro, se cambiará el césped sintético desgastado en las instalaciones del Marco, en A Peroxa, y de la Carabina, en Pereiro de Aguiar. Las ayudas se abonarán de forma repartida durante varios años para dar margen a los concellos y permitirles adjudicar las obras con tranquilidad presupuestaria.

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Durante la firma, Menor recalcó que “vivir nun concello pequeno ou mediano non pode significar contar con menos oportunidades para practicar deporte”. Asimismo, remarcó que “non consiste unicamente en renovar campos de fútbol, senón en investir en saúde, convivencia, deporte de base e igualdade de oportunidades para a veciñanza do rural”.

Reparto por concellos

El proyecto de mayor envergadura se ejecutará en Esgos con la edificación del recinto de Rocas, con un presupuesto total de 549.008 euros. La Diputación aportará 494.107 euros entre los años 2026, 2027 y 2028, mientras que el concello completará la operación desembolsando 54.900 euros .

En A Peroxa, la sustitución del césped sintético del campo do Marco requerirá una inversión de 240.000 euros. El organismo provincial aportará 215.640 euros entre 2026 y 2027, y el concello asumirá 24.360 euros, además de abonar 400 euros extra tras un pequeño reajuste en el proyecto para ajustar los costes reales. Por último, la renovación de la hierba en la Carabina, en Pereiro de Aguiar, movilizará 275.000 euros: la Diputación asumirá 247.500 euros entre 2026 y 2027 y el concello 27.500 euros para poner a punto una superficie con un uso muy intensivo por parte de clubes y escuelas. En este último trámite se dio un detalle singular: al compaginar Luis Menor la presidencia provincial con la alcaldía de Pereiro de Aguiar, la firma por parte de la Diputación la realizó la vicepresidenta primera, Marta Nóvoa, para garantizar la máxima transparencia en todo el proceso.