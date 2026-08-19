Diputación de Ourense y Cruz Roja refuerzan su colaboración social

La Diputación de Ourense y Cruz Roja han acordado ampliar sus líneas de colaboración para reforzar la atención a los colectivos más vulnerables. Durante un encuentro entre el presidente provincial, Luis Menor, y el responsable de la entidad social, Felipe Ferreiro, ambas instituciones trazaron las pautas de actuación conjunta de cara al próximo ejercicio presupuestario.

La reunión sirvió para consolidar el apoyo a programas sociales. Se incrementará la dotación para la iniciativa de promoción del éxito escolar dirigida a la infancia, y se potenciarán los recursos técnicos en áreas de juventud y emergencias. Menor reivindicó esta “colaboración estrecha y permanente con una entidad que presta un apoyo esencial a la provincia”.

Por su parte, Ferreiro agradeció el continuo respaldo institucional y destacó que “los compromisos se mantienen y existe la disposición de mejorarlos en la medida de lo posible, como se viene haciendo cada año”. Finalmente, Menor se comprometió a financiar la compra de una nueva ambulancia para sustituir a un vehículo de la organización declarado siniestro total tras sufrir un accidente de tráfico.