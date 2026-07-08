¿Sabe usted que la ejecutiva del PSdeOU sufre una dimisión tras solo un año en su cargo?

¿Sabe usted que no ha comenzado la carrera electoral y el presunto líder del PSdeOu empieza a tener fugas en su presunto equipo? ¿Que Álvaro Vila (el del puño) recibió la renuncia del secretario de Economía y Empleo de la Comisión Ejecutiva? ¿Que al dimisionario le bastó un año para ver cómo operaba la socialdedocracia en torno al marasmo Vila y pasar de la ilusión al desencanto?