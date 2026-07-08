¿Sabe usted que la ejecutiva del PSdeOU sufre una dimisión tras solo un año en su cargo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, no ha comenzado la carrera electoral y el presunto líder del PSdeOu empieza a tener fugas en su presunto equipo
¿Sabe usted que no ha comenzado la carrera electoral y el presunto líder del PSdeOu empieza a tener fugas en su presunto equipo? ¿Que Álvaro Vila (el del puño) recibió la renuncia del secretario de Economía y Empleo de la Comisión Ejecutiva? ¿Que al dimisionario le bastó un año para ver cómo operaba la socialdedocracia en torno al marasmo Vila y pasar de la ilusión al desencanto?
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