¿Sabe usted que varios socialistas lideran candidaturas sindicales en el Concello de Ourense?

¿Sabe usted que sorprende la nutrida recua de socialistas encabezando los primeros puestos de las listas de las elecciones sindicales en el Concello de Ourense? ¿Que el número 1 del SPPME y el número 2 de la CIG está en la ejecutiva local de los sociatas de la ciudad? ¿Y que, la número dos de UGT, aunque no entró, integra alguno de los órganos del PSdeG? ¿Que seica los únicos exentos fueron los del CSIF, a la postre ganadores?

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