Los empresarios del Polígono exigen la terminal ferroviaria

La Asociación de Empresarios del Polígono San Cibrao celebró este viernes su asamblea general ordinaria, la última presidida por José Antonio Rodríguez Araújo. Tras ocho años de mandato, su etapa concluye con un balance de proyectos impulsados por valor de 100,8 millones de euros. Esta cita supone la reunión previa a la asamblea para elegir al nuevo presidente el próximo mes de noviembre.

Durante su intervención, Rodríguez Araújo desgranó las cifras de su gestión y detalló que esos 100,8 millones incluyen 32,2 millones en inversiones ejecutadas y 69,1 millones en actuaciones comprometidas. “Conviene decirlo con claridad, no todo ese importe está ya ejecutado ni, obviamente, son inversiones realizadas por la asociación”, remarcó el dirigente. Así, explicó que la labor de la patronal consistió en identificar necesidades, defender los proyectos ante las instituciones y mantener la interlocución para hacerlos realidad. “Ningún presidente hace nada solo”, afirmó para agradecer el apoyo recibido.

En el balance de infraestructuras de estos ocho años sobresale la apertura del enlace con la autovía A-52 en 2020, que supuso un desembolso de 21,8 millones de euros. A esta obra clave se unen la mejora de la carretera N-525 y el avance de la Ronda Este, cuyo tramo final espera salir a licitación por 12,7 millones.

A ello se suma la inminente ampliación del polígono con 341.000 metros cuadrados por 17,8 millones y la modernización de la depuradora del Barbaña por 35,7 millones. También destacan el refuerzo de la seguridad al duplicar las cámaras de televigilancia hasta las 126, las mejoras en el servicio de emergencias y los programas de empleo integrados, con 413 inserciones laborales.

Relacionado El Polígono de San Cibrao refuerza su seguridad con un nuevo mapa de riesgos y 126 cámaras de vigilancia en total

La asignatura pendiente

Al margen del balance, la estación de mercancías ferroviarias sigue siendo el gran proyecto pendiente de materializar. Araújo recordó que el área industrial mueve el 90 % de las mercancías provinciales y defendió la terminal para abaratar costes logísticos. La entidad elaboró un anteproyecto de 20,5 millones, pero el presidente saliente exigió que los apoyos institucionales se conviertan en presupuestos y obras reales. Además, reclamó que la estación “gobierne quien gobierne, debe ser una prioridad para Ourense”.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, respaldó esta demanda y reivindicó la terminal ferroviaria como “un proxecto de provincia fundamental” para el crecimiento industrial. El presidente provincial reclamó al Gobierno central decisiones y plazos concretos, y lamentó que “mentres a Xunta impulsa a ampliación do polígono, o Goberno central segue mirando para outro lado” ante esta exigencia empresarial.