Los estragos de la lluvia en el tráfico ourensano: un atropello y una colisión en Ourense y una salida de vía en Cenlle

La intensa lluvia que ha caído durante la jornada de este martes sobre Ourense y la comarca de O Ribeiro y el consiguiente estado deslizante del asfalto han venido acompañados de una tarde especialmente complicada en las carreteras, con hasta varios accidentes de tráfico registrados en un intervalo de apenas hora y media entre la capital ourensana y el municipio de Cenlle.

A las 14:25 horas se producía en el casco urbano de Ourense, concretamente en la rúa Gaspar Acevedo y Zúñiga, a la altura del supermercado Mercadona, un atropello. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a la persona afectada.

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Poco más de una hora después, a las 15:37 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso de un segundo siniestro, esta vez en la autovía A-52, a la altura del punto kilométrico 244 en el término municipal de Cenlle. Un vehículo sufrió una salida de vía y terminó chocando contra unas señales de obra. Pese al impacto, el ocupante no quedó atrapado en el interior del turismo y resultó herido de carácter leve, siendo atendido en el propio punto por personal de Urxencias Sanitarias.

La secuencia de accidentes se cerró a las 16:02 horas, de nuevo en la ciudad de Ourense. En esta ocasión, un turismo y una motocicleta colisionaron en la rúa das Camelias. Como consecuencia del choque, el motorista resultó herido y presentaba dolor en una pierna, por lo que fue necesaria la intervención de Urxencias Sanitarias junto a patrullas de la Policía Local, que se encargaron de regular el tráfico y esclarecer las circunstancias del siniestro.

Excarcelada una conductora tras un accidente de tráfico frontal en la Travesía da Vía Vella

Un accidente de tráfico registrado este martes en Ourense movilizó a los servicios de emergencia en la Travesía da Vía Vella. El aviso se recibió en torno a las 14:30 horas, a la altura del desvío hacia Eulogio Gómez Franqueira, en las inmediaciones del Eroski.

Según las primeras informaciones, en el vehículo viajaba únicamente una conductora, que tuvo que ser excarcelada por los Bomberos de Ourense tras quedar atrapada en el interior. El impacto fue fuerte, dejando la parte frontal del coche totalmente destrozada y el motor en la calzada.