El vehículo quedó con el frontal completamente destrozado tras el fuerte impacto registrado en la Travesía da Vía Vella.

Un accidente de tráfico registrado este martes en Ourense movilizó a los servicios de emergencia en la Travesía da Vía Vella. El aviso se recibió en torno a las 14:30 horas, a la altura del desvío hacia Eulogio Gómez Franqueira, en las inmediaciones del Eroski.

Según las primeras informaciones, en el vehículo viajaba únicamente una conductora, que tuvo que ser excarcelada por los Bomberos de Ourense tras quedar atrapada en el interior. El impacto fue fuerte, dejando la parte frontal del coche totalmente destrozada y el motor en la calzada.

El motor en la calzada tras el fuerte impacto del accidente que tuvo lugar en la Travesía da Vía Vella. | La Región

El siniestro podría haberse producido por una salida de vía. Al parecer, el vehículo habría terminado chocando contra un poste de señalización situado en la zona. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente ni sobre el estado de la conductora.

Tras salirse de la vía, la conductora impactó fuertemente contra el poste de seguridad y señalización de la vía. | La Región

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ourense, la Policía Local y Protección Civil, que participaron en el operativo desplegado tras el aviso y en las labores de excarcelación de la conductora.

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El accidente se produjo en un punto próximo al desvío que conecta con Eulogio Gómez Franqueira, en la zona de la Travesía da Vía Vella. La presencia del vehículo siniestrado y de restos del coche en la calzada obligó a interrumpir el tráfico, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar y la Policía Local regulaba la circulación.