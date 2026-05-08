Los extranjeros asumen dos de cada tres nuevos empleos en Ourense

La evolución del mercado laboral en Ourense durante la última década tiene un protagonista indiscutible. Según los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, el crecimiento de la ocupación en la provincia depende de forma estructural de la población inmigrante. En los últimos diez años, Ourense ha sumado 9.875 nuevos afiliados netos, de ellos, 6.524 son de origen extranjero. Este dato revela que este colectivo ha asumido el 66% de la creación de empleo desde 2016, sosteniendo el sistema en un escenario de falta de relevo generacional por la caída de la natalidad y el bum de jubilaciones.

La comparativa de ritmos de crecimiento evidencia la brecha entre ambos colectivos de trabajadores. Mientras que la afiliación total en la provincia aumentó un 10,1% en la última década, el volumen de cotizantes extranjeros se disparó un 167,2%, pasando de apenas 3.900 personas a 10.425. Sin este flujo de mano de obra, la capacidad de creación de puestos de trabajo de la economía provincial se habría reducido a apenas un tercio de la actual.

Perfil del colectivo

En cuanto a la procedencia, el 71,3% de estos trabajadores son ciudadanos no comunitarios, con una presencia destacada de nacionalidades como la venezolana y la colombiana, frente al 28,7% que procede de la Unión Europea, principalmente de Portugal. En el último año destaca el fuerte incremento en la firma de contratos de ciudadanos de Cuba, con un repunte del 43,1%, y de Venezuela, que creció un 30,7 %.

Por sexos, el mercado mantiene una distribución de 5.842 hombres frente a 4.583 mujeres, aunque la incorporación femenina ha ganado peso en el último lustro.

El reparto por actividades económicas refleja que la hostelería sigue liderando la ocupación con 1.725 afiliados, seguida de la industria manufacturera (1.534) y el comercio (1.284). Sin embargo, el dinamismo actual se traslada también a la construcción y a los servicios sociosanitarios, áreas donde la falta de relevo generacional ha convertido al trabajador extranjero en una pieza indispensable para garantizar la operatividad de las empresas.

Dentro de la estadística de afiliaciones de inmigrantes llama la atención su apuesta por el autoempleo. En un contexto en el que el trabajador por cuenta propia tradicional baja en la provincia, los extranjeros mantienen la tendencia opuesta y han duplicado su presencia durante la última década. Pasan de 735 efectivos en 2016 a los 1.455 actuales, un repunte del 98% que resulta clave para mitigar la falta de relevo generacional en el sector autónomo donde ya representan el 7% del total provincial.

Los foráneos cubren el vacío local en construcción y servicio doméstico

Pese al récord de ocupación extranjero, el empleo inmigrante en Ourense muestra una elevada concentración sectorial. Los extranjeros cubren puestos que la población local ha ido abandonando, sumando el 49,4% de los empleos en servicio doméstico y el 49,3% de los peones de construcción. Esta especialización asegura servicios básicos, pero también refleja las barreras de entrada existentes para acceder a puestos de mayor cualificación técnica, limitando su desarrollo profesional.

El paro de larga duración golpea al 30% del colectivo inmigrante

Ourense registra 1.736 extranjeros en paro al cierre del mes de abril, lo que supone el 12,81% del total provincial. El mayor obstáculo para su integración es el desempleo de larga duración, que ya afecta a casi tres de cada diez inscritos. No obstante, de los 431 nuevos empleos generados en abril en Ourense, 293 fueron ocupados por este colectivo. La evolución por países es desigual. Mientras la mayoría de nacionalidades mejora sus datos, el paro entre venezolanos creció un 16,60% el último año.