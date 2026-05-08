La migración eleva por cuarto año consecutivo la población de Ourense

Las cifras 306.642: La provincia recupera su mejor cifra poblacional desde el inicio de la pandemia.

19,4%: De los vecinos de la ciudad, casi uno de cada cino han nacido en el extranjero. Ourense lidera el ranking en Galicia.

+926: Incremento de población foránea en la provincia de Ourense solo en los primeros 90 días de este año 2026.

9,7%: Refleja el peso que tienen los trabajadores nacidos fuera de nuestras fronteras sobre el total de personas que cotizan en la provincia.

1.725: La hostelería se confirma como el sector mayoritario para el empleo extranjero al concentrar el mayor volumen de cotizantes foráneos en Ourense.

La provincia de Ourense alcanzó los 306.642 habitantes a 1 de abril de 2026, la cifra de población más alta registrada desde el inicio de la pandemia en 2020, encadenando ya cuatro años consecutivos ganando habitantes. Los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Estadística Continua de Población, confirman la consolidación de una tendencia de recuperación que se apoya, única y exclusivamente, en la llegada de ciudadanos de origen foráneo. Atrás queda el temido suelo demográfico de principios de 2022, cuando el padrón provincial había caído hasta los 304.223 vecinos. Desde entonces, la curva ascendente ha permitido regresar a cifras precovid.

El crecimiento de la población en la provincia de Ourense.

La tendencia se ha agudizado en el primer trimestre de 2026. Entre el 1 de enero y el 1 de abril, la provincia sumó 926 nuevos residentes nacidos en el extranjero. Este incremento trimestral del 1,78% en la población foránea supera con creces la media de crecimiento nacional (+1,23%) y resulta vital para seguir evitando que el censo provincial entre en números rojos. En esos primeros 90 días de este 2026, el padrón de autóctonos experimentó un descenso de 756 personas. Así, la diferencia entre los que llegaron de fuera y el saldo vegetativo dejó un saldo positivo de 170 habitantes en el arranque del año.

Si se amplía el foco a los últimos doce meses (de abril de 2025, cuando la provincia tenía 305.124 habitantes, a abril de 2026), el efecto es aún más evidente y deja un saldo neto anual a favor de 1.518 empadronados. Ourense perdió en un año a 2.485 residentes de origen nacional por el saldo vegetativo negativo, pero incorporó a 4.003 ciudadanos nacidos en otros países. Hoy, la provincia cuenta con 53.066 vecinos de origen extranjero, lo que significa que el 17,3% de toda la población provincial ya ha nacido fuera de España.

Sangría de autóctonos

Desde el 1 de enero de 2020, Ourense ha perdido a 16.386 residentes nacidos en España, una cifra que ha sido compensada de forma casi simétrica por la llegada de 16.203 nuevos vecinos procedentes del extranjero, lo que ha conseguido frenar, de momento, el declive demográfico, con un crecimiento sostenido desde enero de 2022.

La ciudad también experimenta un crecimiento de la mano del auge de extranjeros y se sitúa en los 106.513 habitantes, superando con holgura los 104.578 que registraba al salir de la pandemia en 2021. La capital concentra casi el 40% de todos los ciudadanos extranjeros de la provincia. El impacto de la inmigración en la capital es el más intenso de todo el tercio norte peninsular. De sus más de 106.000 censados, 20.606 son nacidos en el extranjero, lo que eleva el peso de la población foránea al 19,35%.

Este porcentaje sitúa a Ourense por encima de ciudades gallegas más grandes como A Coruña (18,94%) o Vigo (15,91%), y marca distancia también con otras urbes como Lugo (16,62%), Santiago (15,62%) o Pontevedra (12,68%). Además, la coloca por delante de la mayoría de ciudades del norte de España.

Récord de personas en una España de casi 50 millones

A nivel autonómico, la población de Galicia ascendió a 2.730.134 personas a 1 de abril de 2026, lo que supone 13.920 residentes más que un año antes (un avance del 0,51%). Este crecimiento se debe íntegramente al saldo migratorio: la comunidad contabiliza ya 198.062 ciudadanos nacidos en el extranjero (18.903 más que en abril de 2025). Esta llegada masiva compensa la caída ininterrumpida de la población de nacionalidad española, que ha restado cerca de 5.000 personas en el último año, situándose en 2.532.072. A nivel intertrimestral, en los primeros tres meses de 2026, el empuje gallego fue más contenido, anotando un leve aumento del 0,08% (algo más de 2.000 personas respecto a enero).

El escenario estatal replica esta dinámica de dependencia exterior para batir récords históricos. La población de España se ha situado en 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, un incremento de 97.021 personas desde enero.

Una vez más, el récord es consecuencia directa de la inmigración. La población nacida en el extranjero creció en 123.076 personas hasta marcar un tope de 10.154.722, amortiguando la bajada de los nacidos en España (-26.055).