Las exportaciones de Ourense empiezan a recuperar terreno después de dos años de retrocesos, aunque la mejoría todavía es moderada. Entre enero y septiembre, la provincia vendió al extranjero mercancías por valor de 878,64 millones de euros, un 1,4% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos del ICEX. Son 12,12 millones adicionales, aunque todavía faltan casi 29 millones para alcanzar los niveles de 2024. La recuperación ganó fuerza en septiembre, con 107,75 millones exportados y un crecimiento interanual del 8,3%, el mejor resultado para este mes desde el inicio de la serie histórica.

El impulso procede fundamentalmente de los dos mayores compradores. Portugal mantiene el liderazgo, con 218,30 millones (+5,2%), gracias especialmente al incremento de las exportaciones de carne. Francia ocupa el segundo puesto, con 186,43 millones (+10,3%), impulsada por la pizarra. Entre ambos mercados aportan 28,14 millones adicionales, más del doble del crecimiento neto provincial. Reino Unido completa el podio, con 90,44 millones. Los tres destinos concentran el 56,4% de las ventas exteriores.

El comportamiento es muy diferente en otros mercados. México, uno de los compradores relevantes fuera de Europa, reduce sus pedidos un 19,3%, hasta 34,60 millones. Italia registra una caída similar, del 19,1%, mientras Alemania, cuarto destino por volumen, retrocede un 4,1%. Este último mercado acumula además una reducción superior al 20% respecto a 2024.

Estados Unidos ofrece el contraste más llamativo. Pese a la incertidumbre por los aranceles impuestos por Washington y las sucesivas negociaciones comerciales con la Unión Europea, las exportaciones ourensanas al país aumentan un 19,2%, hasta 31,33 millones. El crecimiento se apoya principalmente en las ventas de maquinaria, material eléctrico y manufacturas de piedra, aunque otros sectores, como la confección y la marroquinería, registran retrocesos.

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La carne crece mientras los aceites retroceden

Las manufacturas de piedra, entre ellas la pizarra, siguen liderando las exportaciones de Ourense, con 168,19 millones entre enero y septiembre. Las ventas de carne y despojos comestibles crecen un 23,9%, hasta 59,94 millones, mientras las manufacturas de hierro y acero duplican su facturación, hasta alcanzar los 18,84 millones. Portugal destaca como destino de la carne, con 16,88 millones más exportados, mientras Francia aumenta sus compras de manufacturas de piedra en 9,43 millones. También avanzan el sector de automoción (+15,9%) y el material eléctrico (+13,7%). En cambio, las grasas y aceites registran la mayor caída, con 17,18 millones menos, hasta 93,46 millones. También retroceden las exportaciones de confección textil y marroquinería.

Suecia, Corea del Sur y Turquía ganan peso como compradores

Más allá de los mercados tradicionales, algunos destinos están aumentando considerablemente sus compras en la provincia. Suecia destaca con un crecimiento del 73,9%, hasta 10,33 millones de euros, impulsado principalmente por piezas de automoción, cuyas ventas alcanzan 8,64 millones. Corea del Sur aumenta sus adquisiciones un 36,4%, hasta 12,63 millones, gracias especialmente a los aceites, que aportan 10,55 millones. También sobresale Turquía, donde las exportaciones casi se triplican, hasta 3,49 millones, por el avance de la automoción y el material eléctrico

Cae el mercado Oriente Medio ante la inestabilidad en la región

La inestabilidad en Oriente Medio, agravada por la guerra y las alteraciones de las rutas comerciales, coincide con un fuerte retroceso de las exportaciones ourensanas a varios países de la región. Líbano registra el mayor desplome, con una caída del 95,8%, hasta apenas 409.000 euros. El descenso se concentra en los aceites, que en 2025 sumaron 9,41 millones y este año no registran ventas. Emiratos Árabes Unidos también retrocede un 19,4%. Fuera de la región, China reduce sus adquisiciones un 47,7%, principalmente por la caída de los productos aeronáuticos.