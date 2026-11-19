He estado en dos desayunos con Irene Montero y Ada Colau y he escuchado las “taitantas” entrevistas -casi todas en los medios amigos- que le han hecho al presidente del Gobierno durante dos semanas. Me suenan bien muchas de sus propuestas. Las de los tres partidos de la izquierda y de ultraizquierda: “Paz, casa y trabajo”, vivienda para todos, reducir un 30 por ciento el precio de los alquileres, bajar los precios de los alimentos, garantizar la calidad de los servicios públicos, invertir en el mantenimiento de las infraestructuras, reducir la jornada laboral a 30, 32 o 36 horas semanales (según el partido), más tiempo libre, más vacaciones, subida del salario mínimo a 1.800 euros, prestación universal por crianza, rebaja de la edad del voto a los 16 años, bajar el IVA, ocho semanas libres para cuidados de los hijos, prestación de 200 euros por hijo a cargo y hasta una herencia universal de 20.000 euros para todos los jóvenes al cumplir los 23 años. España va a ser un chollo. El PSOE, por ejemplo, lleva en su programa todo lo que no ha hecho durante ocho años y varias de las propuestas de sus socios de gobierno que rechazó y bloqueó en su día por inviables e ilógicas, y ahora las ha hecho suyas, con el cabreo de Frente Amplio y Podemos.

Hay muchas más propuestas. Y algunas como la de nacionalizar Repsol (Podemos) y crear una empresa pública de energía son divertidas porque fijan esa adquisición en 9.500 millones de euros, cuando el valor en bolsa de la empresa es de más de 33.000. Luego está la idea (Frente Amplio) de limitar las herencias a un máximo de 10 millones de euros o de “freír a impuestos a los ricos” -quién es rico lo deciden ellos- y bajarlos por abajo, también a los autónomos. O reducir el gasto militar en 24.000 millones, lo que daría, según Irene Montero, para “comprar” Repsol, expropiar el uso de 100.000 viviendas de los fondos buitre y ponerlas en alquiler social, contratar a 40.000 sanitarios y a 40.000 educadores, elevar a 1.000 millones los fondos para la lucha contra la violencia machista, crear un supermercado público y costear la citada paga de ocho semanas para cuidados de los hijos. “La riqueza -dice Montero- es el resultado de un saqueo a las familias”. Los empresarios son el enemigo. Ni siquiera tienen en cuenta no ya que son las grandes empresas las que generan empleo y riqueza, sino que la mayor parte de sus beneficios van a los accionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores.

Hacer política de futuro es fácil, sobre todo si piensas que no vas a ganar. Lo difícil es hacerla en presente

¿Y el PSOE? A la apropiación indebida de las propuestas de otros y a prometer que hará lo que no ha hecho en ocho años se suma la política de hechos consumados. Solo en los últimos Consejos de Ministros -y quedan dos hasta el 29-N- ha comprometido un gasto social de unos 40.000 millones de euros (revalorización de las pensiones, subida de sueldo a los funcionarios y del salario mínimo interprofesional, más dinero para las autonomías, ayudas a las familias monoparentales y vulnerables, mejoras de la protección por orfandad y del fondo de garantía del pago de alimentos, y un decreto de vivienda que el Congreso había rechazado) que ya pesan en la mochila del futuro Gobierno, que, más que previsiblemente, no será del PSOE y, por tanto, no tendrá que aplicarlos. Esas medidas afectan a un total de quince millones de votantes a los que desde esa izquierda se les viene diciendo que, si ganan otros, pueden perderlo todo.

¿Quién pagará esa cuenta que proponen y que han aprobado los partidos de izquierda y ultraizquierda? No serán ellos; son los ciudadanos. Todos. ¿Cuánto costará y de dónde saldrá el dinero para pagar todos esos compromisos? Eso significa más deuda, más déficit, más hipotecas para los jóvenes en el futuro y más riesgo de país. El juego sucio del PSOE esquilmando el voto a su izquierda y robando sus propuestas -convirtiendo a Frente Amplio, exSumar, y a Podemos en irrelevantes- crece con una práctica que bordea la legalidad. Mientras el ministro Bolaños rechaza que los jueces sigan trabajando en campaña electoral en los asuntos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE, defiende que el Gobierno haga lo mismo tomando decisiones que afectan claramente al voto.

Hacer política de futuro es fácil, sobre todo si piensas que no vas a ganar. Lo difícil es hacerla en presente. Y cuando se ha hecho mal y no se han asumido responsabilidades ni se han reconocido errores, el juicio y el hartazgo social tienen que ser definitivos y contundentes.