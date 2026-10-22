La Fundación San Rosendo recuerda a su creador Benigno Moure

La capilla de la residencia Santa Marta se quedó pequeña ayer a las 12.00 horas durante la misa solemne en memoria de Benigno Moure (A Arnoia, 1932-Ourense, 2024), fundador e impulsor de la Fundación San Rosendo. La celebración reunió a numerosos asistentes para rendir homenaje a una figura clave en el desarrollo de la entidad y transformarla en una organización social imprescindible en la atención a los mayores en Ourense. Actualmente cuenta con más de 2.000 trabajadores distribuidos en 70 centros de las cuatro provincias gallegas, 60 de ellos dedicados a la atención a personas mayores.

Aunque la fecha oficial de creación de la Fundación San Rosendo como entidad independiente es el 10 de enero de 1992, Benigno Moure comenzó su labor en los cuidados en Cáritas Diocesana de Ourense durante el año 1972. Esto hace más de 50 años en los que Moure estuvo involucrado, de una u otra forma, en el cuidado de las personas más desfavorecidas de la provincia. Toda una vida cuidando de las personas mayores, enfermos de Alzheimer, niños o personas con discapacidad.

Un momento del acto religioso | ÁLAN PÉREZ

UNA MISA SOLEMNE

La eucaristía, durante la cual algunas personas no pudieron contener las lágrimas, fue presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, quien destacó la labor que lleva a cabo la fundación: “Es un gran proyecto para la provincia de Ourense”.

Al finalizar la misa el actual presidente de la asociación, José Luis Gavela Varela, quien sustituyó a Benigno Moure en 2011, cuando este comenzó a ocupar el cargo de presidente honorífico, saludó a gran parte de los asistentes a la eucaristía. El presidente subrayó la potente carga simbólica que tenía la capilla de Santa María: “Es aquí donde tanto Don Benigno como su madre fueron velados cuando fallecieron. El año pasado celebramos la misa en la catedral de Ourense, pero este segundo aniversario quisimos elegir un emplazamiento más íntimo”.

Mientras los asistentes se acercaban a Gavela para darle las gracias por continuar con el legado del sacerdote, el presidente recordaba la figura de Moure. “Desde la fundación nos sentimos afortunados de poder continuar con el trabajo de su vida”, explicaba Gavela, quien añadía la importancia de que siga evolucionando. “Hemos puesto en marcha un cambio a un modelo de atención centrada en la persona. Esto significa atender y acompañarla de manera personalizada y entender que nuestros mayores tienen capacidad de decisión”, explicaba.

El presidente de la fundación concluyó el acto citando el lema que gobernaba la vida de Moure y que él repetía a quien le quisiera escuchar: “Dar vida a los años”.