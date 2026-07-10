Galería | Camisetas, banderas y las calles de Ourense llenas de emoción por ver a España jugar los cuartos de final, en fotos

Los ourensanos volvieron a salir a las calles con su banderas al cuello, portando camisetas y llenos de emoción por un partido más de la selección española en el Mundial 2026. Las terrazas y plazas de la ciudad vivieron un gran ambiente

España busca un sitio en la semifinal del Mundial 2026, donde ya espera Francia, pero antes debe vencer a Bélgica en los cuartos de final. Los ourensanos salieron a la calle para apoyar un partido más a la selección española de fútbol en su encuentro mundialista.

Terrazas y calles se llenaron de ilusión y emoción los rostros de los aficionados que orgullosos portaban banderas y camisetas de sus jugadores favoritos. Desde la Plaza Mayor hasta diversos rincones de la ciudad sacaron las televisiones para vivir todos juntos el partido.