Una colección que cuenta con más de 50 piezas de figuras de novios en todos los materiales y estilos.
Una colección que cuenta con más de 50 piezas de figuras de novios en todos los materiales y estilos. | La Región

Galería | Colección de novios para una solterona

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXIII)

El porqué a un soltera entrada en años se le ocurre coleccionar parejas de novios la deja para los psiquiatras. La colección cuenta con más de 50 piezas y tiene su origen en Ámsterdam

El origen de esta colección, de más de 50 piezas por el momento, comienza en la ventana de la planta baja de una vivienda de Ámsterdam. Esas ventanas holandesas sin cortinas ni nada que impida la entrada de la luz y la mirada de los curiosos. Allí había, en el alféizar de la ventana, mirando a la calle, un montoncito de parejas de novios destinadas a adornar las tartas de boda. El grupo resultaba animado y estético, y me entraron ganas de coleccionar parejas de novios, cuanto más antiguas, mejor. Las actuales rayan muchas veces en la cursilería”, explica la coleccionista.

Como sucede siempre que comienzas una colección, empezaron a aparecer piezas curiosas con posturas y caras más o menos amaneradas. Las hay de loza, de barro, de alambre, de baquelita y de plástico. Las novias se convierten en toda una historia del traje de novia: trajes con puntillas sobresaliendo, con cola, bordados... Los ramos son igual de variados y curiosos. Unas parejas se miran, otras se tocan y otras van cada uno por su lado. Por lo general, ellos y ellas están muy estirados, muy en su papel. Algunos parece que van a bailar y uno hasta se atreve a coger a la novia en brazos; incluso hay un novio con los labios pintados.

“La repisa de la chimenea atestada de cerditos de cerámica, el armario con platería de Sheffield, el álbum con vistas antiguas de la ciudad, el estante con copas de vino, alfileres de sombreros, o animales de peluche, todos esos objetos son pequeños altares de distintos pasados, huidas del presente, afirmaciones de la individualidad del deseo y la esperanza” — Philipp Blom

Dos parejas son las preferidas de la coleccionista: la minimalista que le regaló una amiga, comprada en un mercadillo y que resultó ser la más moderna de la colección, y la pareja de barro pintado, muy naíf, que le regaló un pastelero de Ponte de Lima (Portugal). Es lo que tiene el coleccionismo: haces amigos en todas partes. Algunas las compró en pastelerías tradicionales y otras en bazares de pueblo ya cerrados al público. La última se la regaló una casada hace más de diez años que la guardaba en un cajón.

De momento, no quiere añadir a su colección las nuevas parejas de gais, embarazadas, en moto y similares, por muy reales que sean. La interpretación de por qué a una soltera entradita en muchos años se le ocurre coleccionar parejas de novios la deja para los psiquiatras...

Un novio un poco “amanerado” e infantil.
1/17 Un novio un poco “amanerado” e infantil. | La Región
Es la novia más fea de la colección pero su vestido bordado la salva un poco.
2/17 Es la novia más fea de la colección pero su vestido bordado la salva un poco. | La Región
Pareja austera y un tanto triste.
3/17 Pareja austera y un tanto triste. | La Región
Rosa y Carlos navegando en una barca. Rosa con el velo de la novia al viento.
4/17 Rosa y Carlos navegando en una barca. Rosa con el velo de la novia al viento. | La Región
Dispuestos a bailar.
5/17 Dispuestos a bailar. | La Región
Pequeñitos y un tanto cursis.
6/17 Pequeñitos y un tanto cursis. | La Región
Acaban de casarse y ya se parecen mucho entre si.
7/17 Acaban de casarse y ya se parecen mucho entre si. | La Región
La pareja más minimalista de la colección comprada en un mercado de artesanía.
8/17 La pareja más minimalista de la colección comprada en un mercado de artesanía. | La Región
Dos pequeñas parejas de novios en cerámica, compradas por un euro en la Feria del 17, portando potentes ramos de flores.
9/17 Dos pequeñas parejas de novios en cerámica, compradas por un euro en la Feria del 17, portando potentes ramos de flores. | La Región
Novios en cartón obra de un artesano andaluz.
10/17 Novios en cartón obra de un artesano andaluz. | La Región
Novios de Playmobil. Hay varios modelos diferentes.
11/17 Novios de Playmobil. Hay varios modelos diferentes. | La Región
Novios de Sargadelos, los más caros de la colección, 50 euros.
12/17 Novios de Sargadelos, los más caros de la colección, 50 euros. | La Región
Ella muy bien peinada y sin velo. Él, elegantísimo.
13/17 Ella muy bien peinada y sin velo. Él, elegantísimo. | La Región
No parecen muy alegres estos novios pelirrojos.
14/17 No parecen muy alegres estos novios pelirrojos. | La Región
Ellas lucen vistosos trajes y velo de tul.
15/17 Ellas lucen vistosos trajes y velo de tul. | La Región
Pareja portuguesa, regalo de un pastelero de Ponte da Lima.
16/17 Pareja portuguesa, regalo de un pastelero de Ponte da Lima. | La Región
Imagen de la colección de esta coleccionista.
17/17 Imagen de la colección de esta coleccionista. | La Región

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