Una colección de 41 vajillas, en algunos casos completas con soperas, salseras y numerosos platos.
Una colección de 41 vajillas, en algunos casos completas con soperas, salseras y numerosos platos. | La Región

Galería | Vajillas para jugar a las comiditas

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXII)

De la infancia a la pasión adulta: cómo una colección de vajillas de juguete se convirtió en un tesoro de 41 piezas únicas que debería acabar en el Museo do Xoguete de Allariz.

"De niña me pasé horas jugando a "las comiditas" cocinando falsamente en una cocina de juguete y sirviendo comida, no menos falsa, a mis muñecas y amiguitas, en vajillas pensadas para muñecas. Tengo que confesar que no guardo ninguna de aquellas vajillas hasta que un día, ya bastante mayor, me tropecé con varias en anticuarios catalanes -principalmente- aunque la mayor adquisición la hice en los numerosos anticuarios situados en la carretera que va de Los Ángeles a San Francisco por la costa. Y así empecé esta colección formada hoy por 41 vajillas, en algunos casos completas con soperas, salseras y numerosos platos. También hay algún que otro juego de café y platos sueltos”. Así explica esta coleccionista de hoy cómo llegó hasta aquí.

Los materiales pueden ser muy variados: loza rústica, porcelana fina, baquelita. Casi todas tienen un motivo dibujado: escenas de caza, escenas y personajes de cuentos clásicos e internacionales, paisajes, gatos, perros, pasajes del Quijote, flores variadas, niños practicando distintos deportes. “La sorpresa más inesperada- sigue hablando la coleccionista- me la llevé en un pequeño museo de juguetes en Mónaco, situadas todas en una vitrina a lo largo de una altísima pared. Una envidia”.

Lo lógico sería que esta colección acabara en el Museo do Xoguete de Allariz.

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1/13 Vajillas completas variadas de la colección. | Maribel Outeiriño
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2/13 Algunos de los juegos de café y platos sueltos de la coleccionista. | Maribel Outeiriño
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3/13 Bodegón de soperas. | Maribel Outeiriño
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4/13 Salseras con y sin fuente incorporada. | Maribel Outeiriño
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5/13 Fruteros de distintas vajillas. | Maribel Outeiriño
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6/13 Vajilla de baquelita verde, el primer material sintético anterior al plástico. | Maribel Outeiriño
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7/13 Fuentes variadas. | Maribel Outeiriño
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8/13 Platos variados formando parte de una vajilla. | Maribel Outeiriño
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9/13 10894300 | Maribel Outeiriño
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10/13 Platos de diferentes vajillas. | Maribel Outeiriño
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11/13 Vajilla con niños practicando deporte. | Maribel Outeiriño
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12/13 Vajilla de flores en colores. | Maribel Outeiriño
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13/13 Escena de El Quijote y un animal. | Maribel Outeiriño

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