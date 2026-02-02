Galería | Oira se desdibuja por el agua del Miño y el paraguas acompaña a los vecinos en toda la provincia, en fotos
INTENSAS LLUVIAS
Ourense, al límite: ríos desbordados, embalses llenos y lluvias garantizadas por la borrasca Leonardo hasta la próxima semana
La lluvia no para en la provincia y dejó imágenes de embalses aumentando su caudal para evitar desbordamientos, la ciudad tomada por los paraguas e incluso algunos consellos llamaron a la precaución cerrando algunas vías de comunicación. Imáges como Oira desdibujada por el río Miño fueron habituales.
La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial advirtiendo de una nueva borrasca de alto impacto, de nombre Leonardo, que llegará la noche de este martes y se mantendrá estacionaria al noroeste de Galicia, enviando frentes activos cargados de humedad tropical. El organismo alerta de un “significativo impacto hidrológico” y advierte del riesgo de deslizamientos de tierra en laderas inestables.
Se esperan días dominados por las intensas lluvias en Ourense en las primeras semanas del mes de febrero.
