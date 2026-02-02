AHORA
Cortado también un carril de la N-525, Km. 190, en Ababides, por los ganaderos

La tractorada de Xinzo corta ahora la N-525 a la altura de Abavides

PROTESTAS DEL SECTOR PRIMARIO

Esta tarde, la tractorada del sector primario que se encuentra en la A-52 a la altura de Xinzo, ha cortado también la N-525 a la altura de Abadives con rollos de paja, pallets y neumáticos ardiendo. En el Concello de Xinzo continúa el bloqueo de la A-52, en donde prosiguen las filas de tractores

Bruno Losada
Publicado: 02 feb 2026 - 20:29 Actualizado: 02 feb 2026 - 20:53
El sector primario bloquea la N-525
Desde las 19,00 horas aproximadamente el trafico en la nacional 525 se ha visto interrumpido por un bloqueo de la vía. Según fuentes, serían rollos de paja, pallets y neumáticos ardiendo lo que impide el paso, en un nuevo acto de protesta del sector primario.

El corte se produjo a la altura de Abavides, a la salida de la A-52. Es el punto en el que se debe abandonar por el corte en el km 190 a la altura de Portoalto.

Los vehículos sentido Madrid llevan más de 45 minutos sin avanzar, mientras que el tráfico en sentido opuesto, dirección Ourense, avanza a cuentagotas.

Tres camiones de bomberos acudieron al punto pasadas las 19,40 horas, acompañados de varias patrullas de la Guardia Civil que recorren la vía.

Despues de más de una hora y media de retenciones, los agentes han conseguido desbloquear una de las vias. Se encuentran a la espera de un maquina del Concello para terminar de retirar los restos.

