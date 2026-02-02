PROTESTAS DEL SECTOR PRIMARIO
La tractorada de Xinzo corta ahora la N-525 a la altura de Abavides
Desde las 19,00 horas aproximadamente el trafico en la nacional 525 se ha visto interrumpido por un bloqueo de la vía. Según fuentes, serían rollos de paja, pallets y neumáticos ardiendo lo que impide el paso, en un nuevo acto de protesta del sector primario.
El corte se produjo a la altura de Abavides, a la salida de la A-52. Es el punto en el que se debe abandonar por el corte en el km 190 a la altura de Portoalto.
Los vehículos sentido Madrid llevan más de 45 minutos sin avanzar, mientras que el tráfico en sentido opuesto, dirección Ourense, avanza a cuentagotas.
Tres camiones de bomberos acudieron al punto pasadas las 19,40 horas, acompañados de varias patrullas de la Guardia Civil que recorren la vía.
Despues de más de una hora y media de retenciones, los agentes han conseguido desbloquear una de las vias. Se encuentran a la espera de un maquina del Concello para terminar de retirar los restos.
