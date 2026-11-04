Galicia aporta 2,7 de los 38,7 millones de electores totales de España

A nivel estatal, las elecciones a Cortes Generales del próximo 29-N movilizan un censo de 38.730.187 electores. Según las listas definitivas de la Oficina del Censo Electoral, la mayor parte de esta masa electoral, 35.953.542 personas, reside en España. El voto exterior suma 2.776.645 españoles inscritos en el extranjero (CERA). Para organizar la elección de representantes en el Congreso y el Senado, el próximo 29 de noviembre se habilitarán 61.033 mesas en 22.493 locales de votación repartidos por todo el país.

El censo gallego

En el ámbito autonómico, Galicia acudirá a las urnas con un censo de 2.734.437 electores. La principal diferencia de la comunidad frente a la media estatal reside en la proporción de su diáspora. Mientras que en el conjunto de España los residentes ausentes representan el 7% del total, el censo extranjero gallego alcanza las 517.063 personas frente a los 2.217.374 electores que viven en las cuatro provincias. Prácticamente uno de cada cinco gallegos con derecho a voto (el 18,9%) reside fuera del país, una brecha demográfica que obliga a todas las formaciones políticas a rastrear este caladero exterior ante lo apretado que resulta el reparto final de escaños.