¿Te ha tocado en las mesas de Ourense?: el sorteo de las generales designa a casi 1.300 vecinos para el 29N

Las cartas para acudir como miembro de mesa en Ourense durante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre comenzarán a llegar a los buzones en cuestión de días. El salón de plenos del Concello de Ourense acogió este lunes la sesión extraordinaria en la que se realizó el sorteo público informático que ha elegido a los 1.278 ourensanos encargados de abrir las urnas en el municipio, convocadas bajo el marco del Real Decreto 806/2026.

El sistema aleatorio resolvió la designación de nueve personas para cada una de las 142 mesas electorales que se distribuirán por los colegios de la ciudad y el perímetro rural: un presidente y dos suplentes, además de dos vocales titulares y cuatro suplentes, un blindaje con el que se garantiza la cobertura de cualquier ausencia a primera hora de la jornada de votación.

Los vecinos agraciados recibirán la notificación oficial en mano en su domicilio en las próximas jornadas. A partir de la entrega de la citación, se abrirá el plazo legal reglamentario para que quienes aleguen motivos médicos, laborales, de edad o cargas familiares justificadas puedan tramitar sus excusas de exención ante la Junta Electoral de Zona de Ourense.