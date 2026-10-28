Galicia ensalza la resistencia de su comercio tradicional

El comercio gallego celebró anoche su gran noche del año. Ourense ejerció de anfitriona en una cita que congregó a profesionales y entidades de toda la comunidad en el recinto ferial de Expourense para la entrega de los Premios del Comercio Gallego 2026, destinados a reconocer las mejores iniciativas en innovación, dinamización, relevo generacional y sostenibilidad.

El momento más emotivo de la noche llevó acento local con el Premio Comercio Trayectoria otorgado a la firma ourensana Bermello Electrodomésticos. Su responsable, Jorge Bermello, subió al escenario para compartir el galardón con los suyos: “Yo le debo todo a la gente que me acompaña; este reconocimiento se lo debo a mi equipo”. En su discurso tuvo palabras para su hija Estela, para sus empleados, y para su nieto Jorge: “En él la empresa tiene su futuro”. Bermello lanzó además un mensaje claro sobre la vigencia del sector: “El comercio tiene futuro, pero tiene que evolucionar”.

La presencia ourensana se completó en la terna de finalistas con el Centro Comercial Aberto Ourense Centro, nominado en Dinamización por su campaña “Shopping Night”, y el taller artesanal verinés Pato Joyeros en la categoría principal. En el resto del palmarés, la coruñesa La Crisálida se alzó con el Premio Comercio Gallego; Vigo sumó sendos reconocimientos con Aetravi (Dinamización) y el proyecto social A Casa Rodante (Emprende); y la asociación Adeto, de Tomiño, se llevó el galardón en Sostenibilidad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, clausuró el acto anunciando que desde hoy se activan los bonos Activa Comercio. En su intervención, exigió seguridad para el sector ante los disturbios callejeros: “O que estamos vendo estes días é intolerable; os que menos culpa teñen son os que están sendo as vítimas”. Rueda prometió agilizar permisos laborales a extranjeros para cubrir vacantes y apoyar la “remuda xeracional”, ensalzando a los 32.000 comercios gallegos como el vivo reflejo de “Galicia Calidade”.