¿Sabe usted que las ganas de mover el bigote no se han calmado en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el nuevo local de Ervedelo sigue levantando pasiones
¿Sabe usted que las ganas de mover el bigote no se han calmado en la city? ¿Que el nuevo local de Ervedelo sigue levantando pasiones? ¿Que las colas en la calle Ervedelo se han hecho notar estos días? ¿Que parece que la nueva propuesta ha calado bien entre los ourensanos? ¿Que algo habrá, dice la gente, cuando algunos buscan repetir y otros estrenar el paladar?
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