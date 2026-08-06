¿Sabe usted que el sushi gratis desata las colas en Ourense?

¿Sabe usted que ningún plato sabe mejor que el que sale gratis? ¿Que casi un centenar de personas hicieron cola desde primera hora de la mañana en el nuevo local de sushi en la ciudad para poder disfrutar de una atrevida promoción? ¿Que a la vista del éxito hay que pensar que Ourense está falto de locales donde triunfe la comida oriental? ¿Que habrá que tomar nota de las tendencias gastronómicas de los ourensanos?

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