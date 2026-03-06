Golpeó con un gato hidráulico a dos personas tras un accidente vial

José Luis A.F. fue condenado a dos años de prisión por golpear con un gato hidráulico a los ocupantes del turismo con el que chocó. Ocurrió el 5 de julio de 2024 en la N-536, a la altura de Esgos. Ese día, sobre las 20.00 horas, el vehículo que conducía José Luis A.F. chocó con la parte delantera de otro turismo.

Tras la colisión, Jose Luis se bajó de su coche con un gato, se dirigió provisto de esta herramienta al otro vehículo y lo golpeó en el marco de la puerta impidiendo que el conductor pudiese barjarse. Sí que pudo salir del vehículo el copiloto, quien se interpuso entre el acusado y el turismo y terminó recibiendo un golpe en la cabeza con el gato. El impacto le produjo la fractura de huesos de la cara y cráneo.

Al presenciar la agresión, el conductor consiguió salir del coche, pero también fue atacado por el acusado, quien le propinó un golpe con la herramienta en la mano. José Luis A.F. admitió ayer los hechos en la audiencia preliminar celebrada en el Penal 2. En consecuencia, fue condenado a dos años de prisión -la pena queda suspendida- y a pagar una multa de 150 euros. Además, se fijó la responsabilidad civil por las lesiones en una cuantía total de 1.225.