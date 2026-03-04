Quiso subir el alquiler del cuarto a golpes y con un cuchillo en Ourense

La crisis de la vivienda y la tensión por el pago de los alquileres han desembocado en un violento episodio este fin de semana en la ciudad de Ourense. En la madrugada del sábado al domingo, en torno a las tres de la madrugada, agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional detuvieron a un hombre por un presunto delito de amenazas graves y lesiones en un domicilio situado en la avenida de Zamora.

El origen del altercado reside en un conflicto económico derivado del subarriendo de habitaciones, una práctica cada vez más habitual ante la dificultad de acceder a una vivienda completa. El detenido, de origen extranjero, es el titular del contrato de alquiler del piso, pero se dedicaba a realquilar las estancias a terceras personas. En este caso, tenía arrendada una habitación a una pareja por unos 200 euros mensuales.

Según los datos de la investigación, el presunto agresor pretendía aumentarles la cuota mensual y exigirles, además, que asumieran el pago de suministros extra como el recibo de la luz. La situación se descontroló de madrugada, cuando el individuo llegó a la vivienda ebrio y comenzó a exigir el dinero extra a la pareja.

Ante la negativa de los inquilinos, el hombre reaccionó de forma muy violenta. Se dirigió a la cocina, se armó con un cuchillo y profirió graves amenazas. La pareja sufrió diversas lesiones y hematomas, afectando al costado, las piernas, la cara y los labios.