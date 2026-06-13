Hacienda bate récord de recaudación en un comienzo de año en Ourense: 307 millones

Se acaba un año, comienza otro y la Agencia Tributaria vuelve a marcar un nuevo récord de recaudación en la provincia. Hacienda saca tajada de la fortaleza del mercado laboral y del incremento en las retenciones de los salarios para compensar la pérdida de velocidad en el consumo de las familias y en los beneficios empresariales, logrando recaudar en Ourense la mayor cantidad de su historia en un primer cuatrimestre. Nunca antes las arcas públicas habían iniciado un año con tanta fuerza.

La recaudación entre enero y abril ascendió a 307,4 millones de euros. Este dato representa un incremento del 2,97% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a 8,86 millones de euros más para el fisco. Con este resultado, la provincia supera por primera vez en la serie histórica la barrera de los 300 millones de euros en los primeros cuatro meses de un año, una cifra que prácticamente duplica los 158,6 millones de euros que se registraban hace justo una década.

Recaudación fiscal en Ourense.

IRPF, el gran motor

El IRPF se ha consolidado como el motor exclusivo de este crecimiento, aportando un total de 138,5 millones de euros frente a los 123,8 millones de euros recaudados en el primer cuatrimestre de 2025. Este repunte en los ingresos por las rentas del trabajo fue el encargado de amortiguar y absorber los descensos registrados en el resto de las figuras impositivas principales. En concreto, este avance se sostiene en las retenciones del trabajo, que se elevaron desde los 108 millones del año pasado hasta alcanzar los 122,7 en el presente ejercicio. En la práctica, este dinero es el que Hacienda descuenta directamente cada mes de las nóminas de los empleados y de las pensiones de jubilación. Su fuerte incremento responde a la solidez del empleo y a la actualización de los sueldos y prestaciones frente a la inflación.

Baja el consumo

Este incremento en el IRPF contrasta con el comportamiento de los otros dos grandes pilares de la recaudación. Por un lado, el IVA descendió desde los 145,1 millones anotados en el primer cuatrimestre de 2025 hasta situarse en los 140,4 millones en el mismo periodo de este año. Detrás de esta caída del IVA se esconde un evidente enfriamiento del consumo interno en la provincia, reflejo de que las familias están conteniendo el gasto debido a un escenario económico complicado. En este arranque de año, Ourense ha tenido que lidiar con uno de los IPC más altos de España, espoleado por el encarecimiento generalizado de los costes y la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio. La inflación en la provincia llegó incluso a alcanzar un preocupante 4,2% en marzo, un duro golpe a los presupuestos familiares que explica perfectamente por qué los ciudadanos se están pensando dos veces antes de gastar en este inicio de 2026.

Una tendencia a la baja similar se observa en el Impuesto de Sociedades, que se redujo de los 21,2 millones de euros del ejercicio anterior a los 20,2 millones actuales debido a una menor rentabilidad declarada por las empresas en este complejo primer cuatrimestre del año.