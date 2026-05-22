Ourense es la ciudad española que más incumple con Hacienda

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RENDICIÓN DE CUENTAS
Los datos publicados este jueves de “Incumplimiento por las corporaciones locales del suministro de información presupuestaria” certifican que Ourense es la ciudad de España que más incumple con el Ministerio de Hacienda, contabilizando al menos tres faltas: no haber entregado los Presupuestos de 2025, las líneas fundamentales para 2026, ni el plan financiero a medio plazo (2026-2028). Ningún otro gran ayuntamiento en el régimen común -las ciudades vascas están excluidas al no estar bajo tutela financiera de Hacienda- tiene contabilizados tres incumplimientos en el último ejercicio.
Esta falta de rendición de cuentas tiene un impacto directo en las arcas municipales desde hace meses. El Gobierno ha aplicado medidas coercitivas con la retención mensual de la Participación en los Ingresos del Estado desde el pasado mes de diciembre, lo que significa que el Ministerio ya mantiene bloqueados alrededor de 14 millones. Además, el Concello vulneró la Ley de Estabilidad Presupuestaria al sumar un déficit de 45 millones de euros, y tendrá que aprobar un plan de ajuste con recortes en el gasto corriente.
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