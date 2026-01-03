Halladas 16.500 posibles cubiertas con amianto en la provincia

La Diputación de Ourense avanza en la elaboración del censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en los concellos de menos de 20.000 habitantes de la provincia, un trabajo necesario para cumplir con la normativa estatal que obliga a los municipios a identificar este tipo de materiales y planificar su retirada. El programa cuenta con la adhesión de 87 concellos y se desarrolla en el periodo 2025-2027 con apoyo técnico y económico de la institución provincial.

Los trabajos comenzaron el pasado mes de junio y presentan ya un avance significativo, con actuaciones completadas o en fase final en numerosos municipios. Hasta el momento, 35 concellos han superado la fase inicial, que incluye la elaboración de un censo preliminar y la teledetección de cubiertas de fibrocemento. Este proceso ha permitido analizar cerca de 49.000 edificaciones en numerosos puntos de la provincia e identificar alrededor de 16.500 cubiertas con posible presencia de amianto.

En la fase intermedia se encuentran 26 concellos, donde se han realizado cerca de 700 preinspecciones visuales en edificios de titularidad municipal. Además, 18 municipios avanzan ya en la fase final, centrada en la elaboración de la documentación definitiva del censo y en la propuesta de un calendario y planificación para la retirada del amianto en cada lugar correspondiente.

El programa se completa con el desarrollo del visor web LocAm, una herramienta que permitirá a cada concello disponer de un mapa interactivo con la localización de edificaciones clasificadas según su nivel de riesgo. Desde la Diputación, destacan que este trabajo refuerza la protección de la salud pública y supone un apoyo decisivo para los municipios de la provincia.