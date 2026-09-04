¿Sabe usted que hay quienes han aprovechado las vacaciones en Ourense no solo para hacer turismo? ¿Que algunos vieron en la provincia una opción increíble para hacer recados que en las suyas les supone mucho más tiempo? ¿Que este verano seica hubo turistas que pidieron cita en las comisarías de la Policía Nacional de la provincia aprovechando que apenas hay cola de espera para renovar el DNI?