Directo | Pleno ordinario del Concello de Ourense del 4 de septiembre

El pleno ordinario de este viernes se presenta como la primera gran prueba de fuego del último curso político del mandato. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, lleva a votación una macromodificación de crédito de 11.463.275,31 euros destinada al pago a proveedores. El gobierno local, en minoría, necesita el voto favorable o la abstención de alguno de los grupos de la oposición (PP, PSOE o BNG) para sacar adelante una inyección económica que se financia con cargo al remanente de tesorería del Concello.

El dinero no se destina a nuevas inversiones, sino a reducir parte de la conocida como “cuenta 413”, el cajón contable en el que se acumulan facturas pendientes de pago por falta de crédito en las áreas correspondientes o por irregularidades detectadas durante su tramitación. La operación de urgencia pone además de manifiesto las dificultades del gobierno local para actualizar las cuentas municipales.

El Concello continúa funcionando con el presupuesto prorrogado de 2025, después de que el propio Jácome retirase su aprobación el pasado mes de agosto.

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