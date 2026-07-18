¿Sabe usted que hay una valla en Ourense que parece la frontera entre lo público y lo privado?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, esa valla blanca que se ve en la imagen, tal parece la frontera entre lo público y lo privado, y entre lo curioso y lo que no lo es tanto
¿Sabe usted que esa valla blanca que se ve en la imagen, tal parece la frontera entre lo público y lo privado, y entre lo curioso y lo que no lo es tanto? ¿Que se puede apreciar que hay un cierto mimo por el verde al otro lado de la valla, mientras el primer término, el de lo público, parece un trozo de monte? ¿Que así puede apreciarse la diferencia estos días en la Plaza Daniel González de As Lagoas?
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