¿Sabe usted que la fiesta de la selección se está viviendo por todo lo alto en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, además de celebraciones, banderas y cánticos hay un gran sentimiento por La Roja en Ourense
¿Sabe usted que la fiesta de la selección se está viviendo por todo lo alto? ¿Que además de celebraciones, banderas y cánticos hay un gran sentimiento? ¿Que -otra vez- vamos a ganar el mundial? ¿Que va a haber más pantallas gigantes que grados centígrados? ¿Que se van a instalar en numerosas localidades? ¿Que lugares como Amoeiro o Barra de Miño ya han anunciado su instalación? Comochoconto
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