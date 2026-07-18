¿Sabe usted que la fiesta de la selección se está viviendo por todo lo alto en Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, además de celebraciones, banderas y cánticos hay un gran sentimiento por La Roja en Ourense

El color rojo predominó en la ciudad de Ourense en la semifinal
El color rojo predominó en la ciudad de Ourense en la semifinal | Alan Pérez

¿Sabe usted que la fiesta de la selección se está viviendo por todo lo alto? ¿Que además de celebraciones, banderas y cánticos hay un gran sentimiento? ¿Que -otra vez- vamos a ganar el mundial? ¿Que va a haber más pantallas gigantes que grados centígrados? ¿Que se van a instalar en numerosas localidades? ¿Que lugares como Amoeiro o Barra de Miño ya han anunciado su instalación? Comochoconto

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