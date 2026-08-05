Un herido en la colisión entre dos coches en la entrada a las termas de Outariz
CANEDO
Un choque entre dos turismos se salda con un herido a la entrada de las termas de Outariz, en Canedo
Una colisión entre dos coches dejó un herido en la mañana de este miércoles, 5 de agosto, en Canedo, en la entrada a las termas de Outariz. El accidente ocurrió sobre las 10:33 horas, y fueron los servicios sanitarios los que informaron del suceso.
Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Ourense, sanitarios del 061 y la Policía Local.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
DELANTE DE LA GASOLINERA
Un herido al chocar un coche contra un camión en San Cibrao
APROVECHABA QUE IBAN A MISA
Detenida una trabajadora doméstica en Coles por robos de más de 30.000 € a personas mayores