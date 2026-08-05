Un herido en la colisión entre dos coches en la entrada a las termas de Outariz

Una colisión entre dos coches dejó un herido en la mañana de este miércoles, 5 de agosto, en Canedo, en la entrada a las termas de Outariz. El accidente ocurrió sobre las 10:33 horas, y fueron los servicios sanitarios los que informaron del suceso.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Ourense, sanitarios del 061 y la Policía Local.