DELANTE DE LA GASOLINERA
Un herido al chocar un coche contra un camión en San Cibrao
DELANTE DE LA GASOLINERA
Un conductor resultó herido en la mañana de este miércoles, 5 de agosto, al chocar un coche contra un camión en la rúa 9 del polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Ocurrió sobre las 10:11 horas en la rotonda delante de la gasolinera.
Hasta el lugar se desplazaron GES de Pereiro de Aguiar, bomberos, 061 y Guardia Civil de Tráfico.
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