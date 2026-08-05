Un herido al chocar un coche contra un camión en San Cibrao

DELANTE DE LA GASOLINERA

Un choque entre un coche y un camión en el polígono de San Cibrao das Viñas se salda con un conductor herido

Zona en la que ocurrió el accidente en San Cibrao das Viñas
Zona en la que ocurrió el accidente en San Cibrao das Viñas | Google Maps

Un conductor resultó herido en la mañana de este miércoles, 5 de agosto, al chocar un coche contra un camión en la rúa 9 del polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Ocurrió sobre las 10:11 horas en la rotonda delante de la gasolinera.

Hasta el lugar se desplazaron GES de Pereiro de Aguiar, bomberos, 061 y Guardia Civil de Tráfico.

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