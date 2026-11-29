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PERMISOS Y PREGUNTAS FRECUENTES
Si a las 20.00 ya estás dentro del colegio, todavía puedes votar. Repasamos el horario de las votaciones, hasta qué hora se puede votar, qué pasa si llegas justo al cierre, cómo saber dónde votas y qué permiso tienes en el trabajo si te toca trabajar ese domingo.
La votación comienza oficialmente a las 9:00 horas de la mañana, una vez extendida el acta de constitución de la mesa electoral y tras anunciar el presidente el inicio de la jornada. Este horario se aplica en toda España según la hora local de cada territorio.
Los locales electorales permanecen abiertos sin interrupción hasta las 20:00 horas. Debido a la diferencia horaria, cuando los colegios de Canarias cierren a las 20:00 hora local, en la Península serán las 21:00 horas, momento a partir del cual comenzará la difusión de los resultados provisionales.
El plazo general para depositar el voto termina a las 20:00 horas, cuando el presidente de la mesa anuncia en voz alta que concluye la votación. No obstante, la ley estipula que si a esa hora quedan electores dentro del local o en el acceso al mismo esperando su turno, se les permitirá votar antes de cerrar definitivamente las urnas.
Las personas cuya jornada laboral coincida con el horario de apertura de los colegios electorales (de 9:00 a 20:00 horas) tienen derecho a un permiso retribuido y no recuperable de hasta cuatro horas, cuya duración depende de las horas de coincidencia entre ambos horarios:
En el caso de los trabajadores con contrato a tiempo parcial o jornada reducida, la duración del permiso se calcula de forma proporcional a su jornada. Además, quienes hayan sido designados presidentes o vocales de mesa e interventores acreditados disponen de un permiso retribuido de jornada completa durante el domingo (si les corresponde trabajar) y de una reducción retribuida de cinco horas en su jornada del lunes 30 de noviembre.
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