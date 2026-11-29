Si a las 20.00 ya estás dentro del colegio, todavía puedes votar. Repasamos el horario de las votaciones, hasta qué hora se puede votar, qué pasa si llegas justo al cierre, cómo saber dónde votas y qué permiso tienes en el trabajo si te toca trabajar ese domingo.

A qué hora abren los colegios electorales

La votación comienza oficialmente a las 9:00 horas de la mañana, una vez extendida el acta de constitución de la mesa electoral y tras anunciar el presidente el inicio de la jornada. Este horario se aplica en toda España según la hora local de cada territorio.

A qué hora cierran los colegios electorales

Los locales electorales permanecen abiertos sin interrupción hasta las 20:00 horas. Debido a la diferencia horaria, cuando los colegios de Canarias cierren a las 20:00 hora local, en la Península serán las 21:00 horas, momento a partir del cual comenzará la difusión de los resultados provisionales.

Hasta qué hora se puede votar

El plazo general para depositar el voto termina a las 20:00 horas, cuando el presidente de la mesa anuncia en voz alta que concluye la votación. No obstante, la ley estipula que si a esa hora quedan electores dentro del local o en el acceso al mismo esperando su turno, se les permitirá votar antes de cerrar definitivamente las urnas.

Colegio electoral en el centro Calvo Sotelo, en O Carballiño | La Región

Permiso para votar si trabajas el domingo

Las personas cuya jornada laboral coincida con el horario de apertura de los colegios electorales (de 9:00 a 20:00 horas) tienen derecho a un permiso retribuido y no recuperable de hasta cuatro horas, cuya duración depende de las horas de coincidencia entre ambos horarios:

Coincidencia de menos de 2 horas: No corresponde permiso retribuido

Coincidencia de entre 2 y 4 horas: Permiso retribuido de 2 horas

Coincidencia de 4 a 6 horas: Permiso retribuido de 3 horas

Coincidencia de 6 o más horas: Permiso retribuido de 4 horas

En el caso de los trabajadores con contrato a tiempo parcial o jornada reducida, la duración del permiso se calcula de forma proporcional a su jornada. Además, quienes hayan sido designados presidentes o vocales de mesa e interventores acreditados disponen de un permiso retribuido de jornada completa durante el domingo (si les corresponde trabajar) y de una reducción retribuida de cinco horas en su jornada del lunes 30 de noviembre.

Preguntas frecuentes sobre el horario de votación