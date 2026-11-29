Los españoles votan para escoger a los representantes políticos en las Cortes durante los próximos cuatro años y más de 360.000 ourensanos, citados para renovar el Congreso y el Senado.

La población española está hoy llamada a votar para elegir a los 350 diputados y 208 senadores de elección directa que compondrán las Cortes de la XVI legislatura. Según las listas definitivas de votación, un total de 360.256 ourensanos están convocados a la jornada electoral de este 29N: 249.092 residen en la circunscripción de Ourense (130.763 mujeres y 118.329 hombres) y 111.164 están censados en el extranjero. Cabe destacar que 7.605 jóvenes residentes en la provincia se estrenan hoy en unas elecciones generales tras haber cumplido la mayoría de edad desde los comicios de julio de 2023.

En la provincia, los 249.092 electores podrán ejercer su derecho al voto desde las 9,00 hasta las 20,00 horas en alguno de los 391 locales electorales. El censo residente pierde 3.752 votantes respecto al cierre definitivo de 2023 (-1,48%, al bajar de 252.844 a 249.092) y sitúa a Ourense como la segunda provincia más envejecida de España tras Zamora, con un 39,72% de sus electores residentes con 65 o más años (98.945 personas), y la tercera con menor peso del voto joven de 18 a 34 años (14,69%, con 36.594 inscritos). El censo global, no obstante, crece un 1,26% (+4.485 electores respecto a los 355.771 de 2023) impulsado por el exterior, que suma 8.237 inscritos (+8%).

El cuarto diputado por Ourense está en el aire. Los cuatro diputados del Congreso que eligen los ourensanos han recaído casi siempre en el PP y el PSOE en todas las elecciones generales recientes (ya sea con un reparto de 3-1 o de 2-2, salvo el breve lapsus de 2-1-1 de 2016, cuando entró En Marea). Sin embargo, Ourense afronta este 29N con ese cuarto asiento -el tercero que defienden los populares tras el resultado de 2023- completamente abierto y con discrepancias entre los principales sondeos previos al silencio demoscópico.

La encuesta de Infortécnica para La Región otorgaba 2-3 escaños al PP y 1-2 al PSOE, dejando esa última acta en un pulso muy equilibrado con ligera ventaja popular -donde Rosa Quintana defiende el tercer puesto de la lista que encabeza Ana Belén Vázquez frente al empuje socialista por sumar a Brian Diz junto a Carmen Rodríguez Dacosta- y situando al BNG al acecho si lograba movilizar a los indecisos. En una línea similar, el cierre de Electomanía retenía el 3-1 a favor del PP, aunque con socialistas y nacionalistas a menos de dos puntos de arrebatarle ese escaño (también con ventaja para el PSOE).

Por el contrario, el tracking final de Sondaxe pronosticaba un vuelco histórico en la provincia: otorgaba al BNG un 15,9% de los votos, suficiente para arrebatarle al PP el cuarto diputado y romper el bipartidismo tradicional con Noa Presas.