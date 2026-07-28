Importantes retenciones en los accesos a Ourense por las obras del viaducto del Barbantiño

Las obras de refuerzo y acondicionamiento en el viaducto del Barbantiño están provocando retenciones importantes a esta hora de la mañana, sobre las 10:00 horas, en la autopista AG-53 y en su enlace con la A-52 a la altura de Toén.

La intervención impulsada por la Xunta de Galicia, que cuenta con una inversión de 3,1 millones de euros, mantiene cortada al tráfico la calzada derecha de la infraestructura desde el pasado 13 de julio. Esta medida obliga a desviar todo el tráfico de ambos sentidos por la calzada izquierda, lo que está generando un importante embudo a la entrada y salida de la capital provincial.

La concentración de vehículos a esta hora punta en un tramo con capacidad reducida provoca circulaciones muy lentas y paradas prolongadas en el entorno del río Miño. Las restricciones en este punto de la vía se mantendrán de forma continuada hasta el próximo mes de octubre, cuando está previsto que finalice esta fase de los trabajos.

Desde Tráfico se recomienda a los usuarios que vayan a transitar entre Santiago, Vigo y Ourense por este punto extremar la precaución, planificar los desplazamientos con margen de tiempo o considerar itinerarios alternativos mientras duren los desvíos.